Allerta meteo di colore giallo, a Napoli chiusi tutti parchi cittadini

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo anche in Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) a partire dalle 6 di domani mattina 5 agosto e fino alle 24 della stessa giornata. Il bollettino prevede quindi anche in città "Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità, in attenuazione dal pomeriggio. Possibili raffiche nei temporalI."

Gli uffici competenti dell’Amministrazione comunale hanno disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini. Si precisa che la programmazione culturale prosegue domani regolarmente in tutte le location cittadine non essendo previste iniziative culturali nei parchi della città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.