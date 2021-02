Piogge, venti forti e mareggiate: prorogata l'allerta meteo

La proroga dell'allerta meteo (criticità di colore "giallo" per Napoli e provincia) è stabilita fino alle 23.59 di domani mercoledì 10 febbraio

La Protezione civile della Campania ha reso noto di un ulteriore peggioramento dalla nottata delle condizioni meteo. In considerazione dell'evoluzione del quadro meteorologico, quindi, è stata prorogata l'allerta meteo già in vigore che resta di colore "giallo" sullla maggior parte del territorio di Napoli e provincia, con l'eccezione della zona sorrentina in cui è di colore "arancione".

I modelli matematici, infatti, evidenziano nuove rilevanti precipitazioni, ma anche venti che tenderanno ad intensificarsi nuovamente su tutto il territorio nel corso della giornata di domani, al punto da determinare un incremento del moto ondoso con possibili mareggiate lungo le coste esposte. La pioggia riguarderà prima il Nord della regione, poi raggiungerà Centro e Sud.

"Si raccomanda – specifica la Protezione civile – di continuare a porre la massima attenzione anche nelle ore in cui si assiste ad una attenuazione delle precipitazioni: nel bollettino si evidenziano infatti nuovi temporali di forte intensità e venti anche molto forti con raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte". E ancora: "La Protezione civile della Campania raccomanda agli enti competenti dell'intero territorio regionale (anche dove l'allerta è Gialla) di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, anche ampliando la vigilanza rispetto alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".

Chiusi parchi e cimiteri

L'Amministrazione comunale di Napoli ha disposto per domani la chiusura di parchi e cimiteri cittadini, in conseguenza dell'allerta meteo.