Temporali e vento forte in arrivo: allerta meteo dalla serata e fino a domani

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle 20 di stasera e fino alle 14 di domani, domenica 3 ottobre.

L'avviso è di criticità idrogeologica per temporali sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Si segnalano possibili temporali intensi, raffiche di vento, fulmini e grandine, nonché eventi di dissesto idrogeologico con attenzione a caduta massi anche in assenza di precipitazioni.

"I fenomeni in atto sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione. Proprio per la natura di tali fenomeni, anche connessi ai cambiamenti climatici, è possibile che, contemporaneamente possano verificarsi, in singoli punti del territorio, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi", spiega attraverso una nota la Protezione.

Previsti anche ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; inondazioni delle aree limitrofe a corsi d'acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interra?ti e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; caduta di rami o alberi.

La Protezione civile della Regione Campania infine "raccomanda agli enti competenti di prestare la massima attenzione alle aree interessate da incendi e ai territori fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico e di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi".