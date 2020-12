Protezione Civile, allerta meteo arancione anche all'Immacolata

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione valevole a partire dalla mezzanotte per le successive 24 ore, quindi per l'intera giornata di domani 8 dicembre.

L'allerta riguarda l'intero territorio regionale. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Si prevedono anche venti localmente forti meridionali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate.

Su tutte le zone il livello di rischio è arancione, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove l'allerta è di colore giallo. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di "porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico e idraulico derivante dalle precipitazioni che in ordine alle conseguenze del vento forte e del mare agitato".