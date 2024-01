L'allerta meteo prosegue: "rovinata" anche a domenica 7 gennaio

La Protezione Civile della Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 23 di domani, domenica 7 gennaio estendendo la criticità a tutta la regione.

Si prevede, infatti, un peggioramento del quadro meteo. Il Centro Funzionale evidenzia temporali anche intensi, venti forti occidentali, temporaneamente molto forti e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Se fino alle 23 di stasera le precipitazioni saranno caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, nelle 24 ore successive, la perturbazione sarà in estensione su tutta la regione.

Rischi

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico per temporali: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli. In considerazione del vento forte e del mare agitato si raccomanda di prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili e temporanee esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Attenzione anche a possibili grandinate e fulmini. Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.