Allerta meteo su Napoli e provincia: in arrivo forti temporali

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle 18 di oggi, mercoledì 28 settembre fino alle 18 di domani, giovedì 29 settembre.

Su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro) sono previste precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi.

Il Centro Funzionale evidenzia un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli. Neve in alta quota.

Si raccomanda ai sindaci di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile.

Al momento non ci sono notizie su eventuali chiusure di scuole o parchi, che dovrebbero restare aperti a meno di indicazioni differenti nelle prossime ore da parte dei sindaci.