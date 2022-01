Memoria e Shoah promossa da Poste italiane e Adriana Riccio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Per tutti gli appassionati collezionisti un'importante mostra filatelica da non perdere che si terrà a Napoli il 27 gennaio 2021 a cura di Mariagrazia Paris di Poste Italiane e Adriana Riccio (Filatelia Ravel). Verrà distribuita a richiesta, una cartolina con annullo speciale sull'Olocausto, bozzetto realizzato dal Maestro Riccardo Zagaria. Si avrà per la prima volta la ricongiunzione delle lettere presenti nel Museo di Napoli (Collezione Bonelli) della ragazza ebrea napoletana Suzette Tartarone con quelle dell'archivio Lembo, che esporrà 2 lettere rarissime del campo di concentramento di Auschwitz (ex collezione Moscati). Ecco tutto i dettagli dell'evento: Giornata della Memoria il 27 gennaio 2022 Presso lo Spazio filatelia in via Monteoliveto n. 46 a Napoli Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 Web: filatelia-ravel.business.site