Miss Italia, parla Zeudi Di Palma: "Sono tifosissima del Napoli. Ecco cosa vuol dire il mio nome"

La neo eletta Miss Italia, la napoletana Zeudi Di Palma, si è raccontata nel corso di un'intervista rilasciata a Radio 1 Rai nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora". La 19enne è partita innanzitutto dalle origini del suo nome: "Viene dalla lingua tigri e vuol dire ?corona imperiale?, mentre in antico greco vuol dire ?grata a Zeus'".

La più bella d'Italia ha parlato anche della sua passione per il calcio ed in particolare per il Napoli: "Sono tifosissima del Napoli ed in particolare di Insigne. Fidanzarsi con un calciatore? No, è impossibile, non è da me. Ma tutto può accadere nella vita. Chi è il calciatore più bello? Potrebbe essere Kevin Bonifazi".

Zeudi ha poi rivelato di ispirarsi ad una nota attrice: "Mi ispiro ad Angelina Jolie, ha uno spirito filantropico che un giorno vorrei acquisire. Chi preferirei essere tra Chiara Ferragni e Greta Thunberg? La Ferragni".