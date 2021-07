Wedding Caffè fa tappa a Napoli e in Costiera Amalfitana

Napoli e la Costiera Amalfinata saranno protagoniste della seconda puntata di "Wedding Caffè - Il tour", il progetto digitale su Igtv (Instagram). Dopo il successo ottenuto con il format tv Matrimonio a sorpresa in Italia in onda su RealTime, la conduttrice e destination wedding planner Michelle Carpente si lanciata in una nuova avventura, cominciata il 21 giugno in Puglia.

Si tratta di un format web di 6 puntate itineranti destinate a raccontare la magia dei luoghi più amati dagli sposi stranieri che scelgono l’Italia come meta per convolare a nozze. Insieme a Michelle Carpente, ci sarà Ines Pesce, l’esperta di wedding marketing voce istituzionale del settore matrimoni in Italia nonché autrice del libro Wedding marketing professionale, che racconterà le tradizioni dei matrimoni legate ad ogni tappa. Proprio la Pesce, ha da poco terminato il suo nuovo corso di formazione dedicato alla creazione di una nuova figura professionale, quella del bridal influencer, riconoscendo a Michelle questo ruolo social, grazie anche alla creazione di #weddingcaffèIltour.

In ogni puntata, poi, sarà presente anche una guida nativa del luogo, eccellenza locale in ambito wedding che farà da "Cicerone" alla conduttrice per mostrarle le destinazioni più amate ed apprezzate dagli sposi stranieri. Presenze fisse del programma oltre ad Ines Pesce, Rosa Tritto destination wedding planner italiana residente a New York, in collegamento. La seconda puntata, che sarà pubblicata domani 5 luglio su Igtv, avrà come meta la Costiera Amalfitana e Napoli. Ospiti della puntata: Carmen Annunziata, creative director di Set up my table, e Dorotea Apreda, proprietaria di Villa Zagara a Sorrento.