Ballando con le stelle, le lacrime di Vittoria Schisano in diretta: "Mi chiamavano fr..."

Grande commozione ieri sera nel programma di Rai1, Ballando con le stelle. La prima coppia a esibirsi è quella composta da Vittoria Schisano, 36enne attrice napoletana che ha compiuto un percorso per diventare donna e Marco De Angelis.

Selvaggia Lucarelli ha invitato la concorrente a non parlare sempre della sua infanzia assieme agli altri giudici, ma Vittoria è scoppiata in lacrime: "Parlo anche per tutte quelle persone che ancora stanno attraversando quel momento difficile. Cosa non devo dire? Che da piccolo mi chiamavano fr***. Sono dolori che non passano subito, io ancora vivo con difficoltà gli abbracci del mio maestro. Penso di non meritarli".

Per stemperare la tensione è intervenuta anche Milly Carlucci: "È bello che tu abbia tirato fuori queste emozioni".