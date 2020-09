Veronica Rubino: "Non solo Lollipop: dal 2001 ho fatto molta strada"

Nel 2001, quando ancora non esistevano X Factor, Amici e The Voice, il primo talent musicale targato Mediaset, Popstars, diete vita al fenomeno delle Lollipop. In quel gruppo, composto da cinque ragazze ventenni, c'era anche una campana: Veronica Rubino.

Diciannove anni dopo, Veronica fa ancora parte delle Lollipop, che oggi sono rimaste tre e che hanno registrato l'ultimo album nel 2018. "Ma oggi la mia vita è ricca di tanto altro - racconta al microfono di Napolitoday - Ho molti progetti da solista, sia musicali che televisivi. Ho aperto una cosa discografica per dj e seguo giovani musicisti che non hanno la possibilità di affacciarsi al grande pubblico. Nelle Lollipop siamo rimaste in tre perché siamo quelle che veramente credevano in quel sogno".

Il successo, dopo la trasmissione, fu eclatante. Con la partecipazione a Sanremo e al Festivalbar, il gruppo entrò nelle case di tutti gli italiani e il singolo Down Down Down ottenne il disco di platino. "Forse fu proprio quel successo, sulle spalle di cinque ventenni, a portare allo scioglimento. C'erano troppe pressioni, troppi interessi. Per questo motivo, all'epoca, decisi di fare un passo indietro e tornare alle origini, alla musica, a studiare per migliorarmi". Sciolta nel 2005, la band si è ricomposta per la reunion nel 2013 e, poi, in pianta stabile dal 2017: "Anche se non riusciamo a vederci con la stessa frequenza del passato".

Il Coronavirus ha rallentato alcune idee in rampa di lancio: "Il 2021 sarà un anno importante, sia con le Lollipop che da sola. Non posso ancora svelare nulla. Posso soltanto dire ai fan di seguirci perché siamo consapevoli di dipendere da loro". Veronica Rubino, oggi, è anche mamma di un bimbo di sette anni e sta per sposarsi perché "...anche se pensi di essere una coppia moderna, alla fine il matrimonio piace a tutti".