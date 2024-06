Vasco Rossi torna in concerto allo stadio Maradona: doppia data napoletana per il 'Blasco'

Vasco Rossi torna in concerto allo stadio Maradona. Il rocker di Zocca ha annunciato nelle ultime ore una doppia data a Napoli nell'ambito del tour "Vasco Live 2025".

L'appuntamento nella città partenopea è fissato per il 16 e 17 giugno 2025. Per il 'Kom' si tratta della quinta volta nell'impianto di Fuorigrotta, dopo i concerti del 1985, 2004, 2015 e 2022.

Il calendario del tour 2025

31 Maggio e 1 Giugno - TORINO - Stadio Olimpico

5 e 6 Giugno - FIRENZE - Visarno Arena

11 e 12 Giugno - BOLOGNA - Stadio Dall’Ara

16 e 17 Giugno - NAPOLI - Stadio Diego Armando Maradona

21 e 22 Giugno - MESSINA - Stadio San Filippo

27 e 28 Giugno - ROMA - Stadio Olimpico.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per Vasco Live 2025 saranno disponibili in anteprima per il 'Blasco Fan Club' dalle ore 12.00 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11.00 di venerdì 12 luglio su vascolive.vivaticket.it

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 12.00 di venerdì 12 luglio (per info www.priceless.com/music).

La vendita generale partirà dalle ore 12.00 di venerdì 12 luglio su www.vivaticket.com, www.ticketone.it, www.ticketmaster.it.