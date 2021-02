Un Posto al Sole, fan su di giri: ritorna Marina Giordano (Nina Soldano)

“La cosa più eclatante è il ritorno di Marina: l’abbiamo lasciata sconfitta con un Roberto Ferri solo al comando, ma tornerà alla grande e il suo sarà un ruolo fondamentale”. È così che Fabio Sabbioni, produttore creativo di Fremantle, ha anticipato a Today il ritorno dell'amatissimo personaggio di Un Posto al Sole.

In molti avevano lamentato infatti l'uscita di scena del personaggio interpretato da Nina Soldano, storica colonna della soap di marca Rai. Ma quello che sembrava un addio è un semplice arrivederci, che anzi pare possa riservare più di una sorpresa agli spettatori.

Sabbioni ha anche spento le polemiche su presunti problemi col rinnovo del contratto all'attrice. “Gli attori hanno contratti annuali che ogni anno si ridiscutono, c’è una trattativa com’è normale che sia – ha spiegato – Ma questo non è stato affatto il motivo che ha determinato l’uscita del suo personaggio, non è vero che non c’è stato un accordo contrattuale con Soldano”.

Insomma, in casa Upas va tutto a gonfie vele e non c'è da spaventarsi per le recenti defezioni (Alex, Guido, Marina, Angela): “Nulla è definitivo: ci sono delle volte in cui l’attore si sente di voler uscire per provare nuove esperienze, prendersi un po’ di pausa per poi tornare”.