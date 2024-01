Un Posto al Sole, si cercano figurazioni e comparse: il casting

NuovaEra Film Academy ha indetto un "casting call" per Un Posto al Sole. Nel dettaglio si cercano figurazioni e comparse per riprese della storica soap Rai da effettuare in Val di Sole - Trentino dal 15 al 18 gennaio 2024.

La ricerca per girare scene in ambiente invernale di montagna diurno esterno è aperta a uomini e donne dai 18 ai 75 anni.

Sarà possibile candidarsi fino al 3 gennaio inviando una mail nuovaerafilm.casting@gmail.com scrivendo nell'oggetto "UN POSTO AL SOLE".