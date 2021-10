Possibile cambio di orario per Un Posto al Sole, Simioli: "Pronti ad una petizione"

"Auguri alla soap più longeva della televisione italiana. Auguri per questi primi 25 anni di grandi traguardi, successi e bella napoletanità da mostrare al resto del paese. Si, bella napoletanità. Perchè da 25 anni, "Un Posto al Sole" è medaglia sul petto del centro di produzione Rai di Napoli. E adesso cosa dobbiamo scoprire? Che il direttore di Rai 3, il napoletano Franco Di Mare, vorrebbe anticiparne la messa in onda alle 18.30, per dare spazio al solito talk politicante e politichese e far così concorrenza ai competitor delle reti private?". E' quanto scrive in un post sui social il noto conduttore radiofonico napoletano Gianni Simioli, parlando delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su un possibile cambio di orario per "Un Posto al Sole", la soap Rai ambientata a Napoli.

"A me, se oltre al 'pettegolezzo' dovessimo scoprire che c'è di più, sembra davvero una brutta mossa - prosegue Simioli - . Significherebbe contribuire all'appiattimento dell'offerta televisiva, e chi ancora la tv la segue sa di cosa parlo, e mettere a rischio popolarità e ascolti di un prodotto che funziona e, insisto, è napoletano. E aggiungo, partendo da me, che siamo pure un po' stanchi di intossicarci con dosi massicce di quella che è solo 'bubbazza' nociva e inutile: a cosa serve sentir parlare 'na maniata di gente che non riesce a risolvere neanche minimamente i drammi reali delle nostre vite? Meglio, molto meglio, aspettare le perle filosofiche di Raffaele Giordano e le vicende, sempre attente all'attualità e al sociale, di Palazzo Palladini. Ci ripensi Dott. Di Mare, o da questo posto al sole, faremo partire una petizione. Si, per rimanere 'al sole'. Alle 20 e 45 su Rai 3".