Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 febbraio

Alberto teme che qualcuno possa metterlo in difficoltà con Clara: ha trascorso la serata al circolo - dove lei non voleva essere - in compagnia di Barbara.

Diego incontra don Giuseppe e Ornella nel laboratorio presepiale. Giulia, nel frattempo, scopre che Thea le ha mentito per salvare Emil.

Questi viene incarcerato e Thea rivolge un appello a Niko, chiedendogli di non abbandonarlo.