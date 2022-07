Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 25 al 29 luglio: puntata 6mila, si rivede una vecchia conoscenza

Iniziamo la consueta carrellata di anticipazioni settimanali delle trame di Un Posto al Sole con una notizia particolarmente gradita ai fan: per celebrare la puntata 6mila, un personaggio finora defilato della terrazza darà voce ai suoi pensieri segreti, e si divertirà ad “inciuciare” su tutti gli abitanti di palazzo Palladini facendo una sorta di bilancio delle tante storie vissute. Il tutto porterà all’incontro/scontro tra Giulia e una vecchia conoscenza del palazzo. Chi sarà?

Ma sono numerosi i colpi di scena che si profilano per i protagonisti della nota soap di marca Rai girata e ambientata a Napoli.

Franco, Angela e Katia sono preoccupati, Chiara e Nunzio stanno per partire verso la loro nuova vita. Le cose vanno diversamente, con Chiara che parte da sola e lascia Nunzio a disperarsi. Franco peraltro dovrà fare i conti col senso di colpa nei confronti del figlio, avendola vista in aeroporto ma non parlandone a Nunzio.