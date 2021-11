Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 6 dicembre: lite tra Franco e Nunzio

Il Natale inizia a fare capolino nelle trame delle prossime puntate di Un Posto al Sole.

La vicenda principale è quella dell'incidente che ha coinvolto Chiara e suo padre. La ragazza è schiacciata dai sensi di colpa ed è sul punto di rivelare come sono veramente andate le cose. Nel frattempo Nunzio prova a distrarla. Franco è preoccupato per lui, presissimo dalla ex, al punto da arrivare alla lite. Grazie ai consigli della ragazza e all’atmosfera natalizia, Nunzio riesce a riconciliarsi con Franco e gli strappa una promessa.

Nel frattempo Vittorio ha deciso di liberarsi di Speranza, innamorata persa, attraverso una strategia quantomeno singolare: farsela "portar via" da Samuel. Patrizio prova a convincere quest'ultimo a non accettare l'aiuto di Vittorio per conquistarla.

Proprio Patrizio è convinto di trascorre il 25 dicembre con Clara, ma arriva la doccia fredda. Lei, nel rispondere alla sua proposta, prende tempo.