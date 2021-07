Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 luglio: il ritorno di Abbate e il dramma di Ferri

Silvia intende chiarirsi con se stessa e con Michele su quanto prova in questo periodo. Marina scopre i guai di Fabrizio al pastificio e cerca di consigliarlo. Lui però la ignora, convinto che la propria strategia sia quella vincente per uscire dalla crisi.

Filippo non è ancora sereno per l'amnesia dovuta all'intervento chirurgico cui si è sottoposto. Questo suo stato d'animo fa preoccupare Ferri, che già vorrebbe Marina non ripartisse.

Torna Pietro Abbate. È in una condizione molto complicata, ma vuole vendicarsi.

Dopo aver subito un'aggressione, Guido si rende conto di non avere più la pistola d'ordinanza. Viene soccorso da Raffaele e Franco.