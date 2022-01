Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 gennaio: la rivelazione su Palazzo Palladini

Settimana difficilissima per il rapporto tra Marina e Fabrizio. Questi, rabbiosamente frustrato, è sempre più fuori controllo: il suo destino, d'improvviso, diventa drammaticamente appeso ad un filo e lei si preoccupa.

Intanto Ferri - che si rende conto della situazione delicata e le sta più vicino che mai - cerca di mettere Marina davanti ai suoi veri sentimenti, con lei che si ritrova contemporaneamente a fare i conti con quanto detto da Roberto e con la gelosia di Lara. Quando le condizioni di Fabrizio migliorano Marina lo mette finalmente e definitivamente di fronte ad un aut aut.

Intanto Patrizio cerca l'ennesimo confonto con Clara, ma questo non ha l'esito sperato. Lei intanto è sotto pressione per l'oppressiva presenza di Alberto nella sua vita, quell'Alberto che continua a provocare Patrizio finché questi non prende una decisione sorprendente e inattesa.