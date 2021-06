Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 21 giugno: precipitano le condizioni di salute di Filippo

Settimana importante, quella alle porte, per i protagonisti di Un Posto al Sole.

Vanno bene le cose, in segreto, tra Clara e Patrizio, così come anche Speranza e Samuel sembrano in un rapporto di coppia felice. Il ritorno di Vittorio a Napoli, però, potrebbe minare la serenità degli ultimi due nonostante il figlio di Guido provi ad evitare la ragazza.

Roberto tiene lontana Lara, e vuole che Marina resti a Napoli al suo fianco. Lei però pare avere intenzioni differenti. C'è un durissimo confronto tra Alberto – oramai in difficoltà economiche – e lo stesso Ferri.