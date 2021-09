Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 settembre: svolta nelle indagini di Niko e Franco

Le principali trame della prossima settimana di Upas, la popolare soap Rai made in Naples

Si rinnova il nostro consueto appuntamento con le anticipazioni settimanali delle principali trame di Un Posto al Sole.

A tenere banco è ancora la vicenda di Susanna, e il tentativo di scagionare Renato dall'accusa di averla aggredita. Mentre i dottori decidono di prolungare il coma della ragazza, Niko e Franco iniziano a indagare in modo indipendente dalla polizia per trovare il vero colpevole. Si scopre che Mauro, il compagno di Adele, non fosse gradito alla figlia della donna. Anche Manlio farà una rivelazione interessante.

Jimmy e Bianca vengono a sapere dei sospetti della polizia contro Renato, mentre turbata dalla sofferenza di Adele, Giulia le offre il suo aiuto.

Michele è molto preso dall’uscita del suo libro, e questo permette a Silvia di portare avanti la sua relazione con Giancarlo. Finisce però per dimenticare un appuntamento al quale Michele teneva molto.