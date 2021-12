Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 20 dicembre: un grande ritorno fa felice Silvia

Arriva il Natale e non mancano, anche quest'anno, le sorprese per i protagonisti di Un Posto al Sole. Soprattutto, come vedremo, le festività rischiano di non essere delle più serene per Patrizio e Rossella.

Patrizio è sconvolto dalla fine della sua storia con Clara. Pensa il colpevole sia Alberto, ma lo attende una scoperta spiazzante. Intanto Palladini prova a riavvicinarsi alla madre di suo figlio.

Rossella parte per Bolzano con Riccardo, dove sembra mettere da parte i suoi problemi familiari. Il loro soggiorno lì però desta l’interesse di qualcuno, una donna misteriosa. Che Riccardo le stia nascondendo qualcosa?

Michele invece va a Milano per lavoro. Silvia prende così atto che, per la prima volta, passerà le festività di Natale da sola. Arriva però una sorpresa per lei, il ritorno di Otello. Guido e Renato si prendono cura di lui così che allenti la presa sulla donna, e gli fanno una piacevole sorpresa. Alla fine Otello e Silvia sono in partenza.