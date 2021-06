Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 19 giugno: Speranza dà una possibilità a Samuel?

Pietro si è reso conto del fatto che Lara stia facendo il doppio gioco. Roberto vuole far cambiare idea a Marina a proposito di Lara, ma non riesce in alcun modo a farla ricredere.

Intanto, Speranza si convince a dare una possibilità a Samuel mentre Mariella, invece, è sempre più insoddisfatta di come stanno andando le cose tra lei e Guido.

Clara incontra Speranza, tra di loro il feeling è buono ed è contenta di affidarle Federico.