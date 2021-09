Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 settembre: Renato e Filippo in difficoltà

Si avvicina una settimana, quella da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021, particolarmente intensa per i protagonisti di Un Posto al Sole. Le due principali trame riguardano Renato e Filippo, il primo alle prese con la vicenda dell'aggressione a Susanna, il secondo con la sua amnesia e le sue turbe sentimentali.

La famiglia si stringe attorno a Renato, che appare in difficoltà. La polizia sospetta di lui, così come Adele. Addirittura a Niko è proibito di far visita a Susanna in ospedale. Successivamente, però, la madre di Susanna si pente dei dubbi che aveva e cerca un chiarimento con Giulia, la quale poi prova a tenere Manlio alla larga da lei preoccupata possa influenzarla.

Dal canto suo Filippo è ancora diviso tra l'attrazione che prova per Viviana e il desiderio di tornare a sentire l'amore che un tempo provava per Serena. Si spiega allo psicologo, mentre Viviana parte per Tenerife.