Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 luglio: la scoperta di Filippo e il giorno speciale di Rossella

Niente di fatto per Serena, che ha cercato invano di far ritrovare la memoria a Filippo. Anche Ornella cerca di aiutare Filippo a ritrovare i ricordi e la situazione inizia a infastidire Roberto Ferri che viene confortato da Marina. Il ritorno a casa di Sartori a casa gli porta una sorpresa: scopre di avere una figlia.

Bianca si scusa con Jimmy per averlo preso in giro, mentre lui deve affrontare il problema della calzamaglia da ballerino e di un'insopportabile Brenda. Franco gli spiega come dovrebbe reagire ai bulli.