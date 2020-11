Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 novembre

Serena vuole raggiungere Filippo a Tenerife, ma uno strano inconveniente rischia di fermarla. La vicenda le farà finalmente aprire gli occhi su Leonardo e, con l'aiuto delle sue amiche, affronterà con successo le difficoltà in cui lui l'ha messa.

Giulia deve fronteggiare una pericolosa protesta, dovuta al fatto che hanno assegnato un alloggio popolare ad una famiglia di etnia rom.

Clara sta per partorire, ma Alberto pare disinteressarsi della cosa. È molto preso dal nuovo lavoro, e pare stia per costruirsi una nuova vita perfetta per lui e in cui Clara non c'è.