Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 all'11 settembre: storia d'amore al capolinea?

È il giorno del matrimonio di Niko e Susanna, e le loro famiglie si confrontano. Fabrizio è di ritorno dalla Russia: è riuscito ad ottenere una commessa molto molto importante.

Diego cerca lavoro, e scopre un mondo particolarmente interessante che pare potrebbe fare al caso suo.

Intanto Viola diventa evidentemente ostile nei riguardi di Eugenio, mettendo in forte stress il loro rapporto. È Filippo che prova a dissuaderla dall'andare via, ma non riesce. Così Eugenio fa di tutto per riconquistarla, senza alcun successo.