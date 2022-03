Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 7 all'11 marzo: Patrizio vuole lasciare Napoli e fa litigare Raffaele e Ornella

Micaela tiene ancora nascosto il suo dramma e non vuole mostrare la propria fragilità., questo mentre Manuela confida a Serena qual è il segreto della gemella.

Niko nel frattempo viene a sapere della proposta di Micaela a Jimmy di trasferirsi a Berlino, e – sempre più sotto pressione – cerca il supporto dei genitori per capire come comportarsi. Mentre Renato prende una controversa iniziativa ed entra in contrasto con lo stesso Niko, Giulia cerca il supporto di Serena.

Nel frattempo Ferri, aiutato da Lara, continua nel suo piano contro Chiara, la quale però resa battagliera dalla cocaina riesce a tenergli testa. Il rancore di Nunzio nei riguardi di Ferri cresce, così come per lui il rischio venga nuovamente compromesso il suo rapporto con Chiara.