Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 giugno: Raffaele sotto ricatto

Vediamo che cosa succederà ai protagonisti di Un Posto al Sole nel nostro consueto appuntamento settimanale con le anticipazioni delle principali trame, questa volta delle puntate che saranno trasmesse dal 6 al 10 giugno.

Ornella e Viola notano che Raffaele si sta comportando in modo sempre più strano. Il portiere sta mentendo ai suoi familiari: non dice loro del ricatto di cui è vittima. Si ritrova quindi a gestire le minacce dei camorristi e finisce per insospettire chi ha accanto. Si sfoga con Elvira, e lei gli dà un consiglio che potrebbe rivelarsi sbagliato.

Cristina intanto torna dal padre per un breve periodo, e prende male la presenza di Lara. Ferri le deve quindi delle spiegazioni. La ragazzina è nervosa, e tratta inizialmente male Jimmy, il quale chiede consigli a Serena e Micaela. Pian piano e a dispetto delle differenze tra le rispettive famiglie, Jimmy e Cristina diventano sempre più affiatati.

Dov'eravamo: le puntate della settimana precedente