Un Posto al Sole, arriva una settimana da brividi: anticipazioni delle prossime puntate

Tutti scossi a Palazzo Palladini per quanto accaduto, ed in particolare per la famiglia Bruni sono ore di apprensione in ospedale per le sorti di Viola.

Niko vuole proteggere Jimmy da nuove sofferenze ed è durissimo verso Micaela, al punto da voler intraprendere una battaglia legale con lei. Le gemelle si interrogano su cosa fare, ed anche Alberto prova a mettere Niko al corrente dei rischi che correrebbe.

Castrese ed Espedito minimizzano la gravità dell’intossicazione capitata alle loro bufale, ma Speranza vuole scoprire la verità. Mariella trascinerà Guido al caseificio per un faccia a faccia con Espedito.

Silvia consolida il proprio rapporto con Riccardo e Rossella, con un Michele che però appare molto ai margini. Però sta per presentare loro una giovane amica milanese, Fabiana, che a Rossella non piacerà.

Giulia e Angela sono preoccupate per l’irreperibilità di Adele, e decidono di andare a casa sua per controllare. Proveranno ad aiutarla.

Nunzio non si arrende e continua a cercare Chiara. Marina invece riceve una mail che potrebbe minare il suo rapporto con Roberto. Ferri però ha una proposta per lei.