Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 ottobre

Renato è sempre più preoccupato per Niko. Il momento del ragazzo, dopo quanto successo con Susanna, è di grande malessere.

Intanto anche per Jimmy non mancano i problemi. Deve vedersela con un gruppo di bulletti, e soltanto il campo scuola alla lunga riesce a donargli un po' di serenità.

Intanto al Vulcano è crisi. Tra Patrizio, Alex e Samuel c'è palpabile tensione, ed è costretta ad intervenire Silvia per provare a ristabilire un po' di calma.