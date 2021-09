Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 4 ottobre: Silvia e Michele, finalmente la svolta

Fabrizio continua a vivere particolarmente male le difficoltà del pastificio, e sembra precipitare sempre più in un vortice autolesionistico. La sua dipendenza dall'alcol in particolare aumenta le tensioni coniugali con Marina, e questa si trova Roberto più vicino che mai.



I sospetti per l’aggressione a Susanna si concentrano su Pasquale, questo mentre Niko vive momenti di grande angoscia.



Ornella dà un’importante lezione di vita a Patrizio, il quale insiste perché Clara organizzi il battesimo di Federico.



invitano a cena, ma non si rivela una grande idea: per colpa di Giancarlo, Silvia trascorre una serata orribile. Eppure sembra non riuscire a stare lontana da lui. Michele è ormai sul punto di fare una dolorosa scoperta.