Un Posto al Sole, anticipazioni dal 31 gennaio: cosa nascondono Chiara e Katia?

Chiara è sotto pressione, deve decidere se accettare o meno la proposta fattale da Filippo e Roberto. Così cerca rifugio in Nunzio, ma tra loro non sono tutte rose e fiori. Soprattutto perché la ragazza comincia a rischiare di far scoprire il suo segreto, dipendente com'è diventata dalla cocaina.

Marina ha un sofferto confronto con Fabrizio, e lo mette davanti ad una difficile scelta. E mentre lei è dilaniata da sentimenti contrastanti, Ferri è sempre più deciso a ricostruire un rapporto tra loro.

Silvia accetta l’offerta di aiuto di Giancarlo a causa della sua caviglia dolorante. Ha un nuovo momento di tensione con Rossella, e questa si confida con Ornella, anche a proposito di Riccardo.

Mariella è preoccupata per Sasà, e finisce per dargli il consiglio sbagliato. Lei e Bice hanno opinioni opposte in merito al comportamento di Cerruti, il quale deve decidere se incontrare o meno la persona con cui sta chattando.