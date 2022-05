Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno: Roberto e Lara sorprendono tutti

Lara sta per lasciare Napoli, ma Ferri le fa un’inaspettata proposta che la rende felice e fa cambiare idea. Un entusiasmo subito smorzato da Roberto, con lei però che non vuole rassegnarsi al reale stato della loro relazione.

Nicotera mantiene la linea dura con Tregara. Intanto i superstiti del clan Argento scampati alla retata decidono di passare all’azione. Si annuncia un momento complicato per Raffaele.

Nel frattempo, Silvia riflette che non vuole dare spazio al suo rapporto con Michele, e decide di partire per raggiungere Giancarlo. Lascia così per qualche giorno il Vulcano a Samuel e Nunzio. Proprio Nunzio confida a Franco le sue insicurezze nei confronti di Chiara.

Bianca è alle prese non soltanto con la possibilità che si rifaccia vivo l'ideatore della web challenge, ma anche con la sua prima cotta sentimentale.