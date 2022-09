Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 ottobre: per Chiara è la resa dei conti, Niko è disperato

Si rinnova l'appuntamento con le anticipazioni delle principali trame di Un Posto la Sole. Ecco cosa succederà ai protagonisti nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre 2022.

Nunzio e Chiara saranno particolarmente presenti. Arriva il fatidico giorno dell’udienza, con Nunzio che non la lascerebbe sola un istante, ma è lei che deve affrontare i problemi da cui è fuggita. Resterà sconvolta dall’esito dell’udienza, e cercherà di riconquistare i suoi spazi.

Renato torna alla carica sulla casa vacanze di Alberto. Prova a mettere in piedi un piano infallibile per portare dalla sua parte l’incorruttibile Otello.

Niko sembra sempre più in difficoltà, tra rabbia e dolore. Alla ricerca di aiuto per suo padre, Jimmy si imbatterà in una persona inaspettata. Proprio mentre Niko è in difficoltà, Micaela riesce a garantire a Jimmy spensieratezza.

Viola è tormentata dai sensi di colpa per la fine del suo matrimonio, quando arriva una proposta inattesa che le fornisce nuove prospettive.

Speranza dice a Mariella che Samuel è secondo lei troppo remissivo, e la stessa zia trova nel ragazzo similitudini con Guido. Il quale però sta ascoltando la conversazione: proverà a dimostrare di saper essere anche un uomo combattivo.

Mentre cresce il mistero intorno alla figura di Lia, Diego pare sempre più interessato a lei.