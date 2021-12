Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 gennaio: il 2022 tra nuove e vecchie storie d'amore

Il nuovo anno parte all'insegna di difficili storie d'amore. La prima riguarda Speranza: Vittorio è in partenza per Oslo, e capisce di non voler portare a termine il piano stabilito con Samuel ma di voler giocarsi anzi il tutto per tutto con la ragazza. Qualcosa non andrà per il verso giusto ed il figlio di Guido proverà a riconquistare la sua fiducia. Andato via, Speranza continuerà a interrogarsi sui propri sentimenti.

Intanto proprio Guido dovrà fare di tutto per farsi perdonare da Mariella, Bianca - dispiaciuta per la partenza della mamma - avrà una bella sorpresa dai suoi, Renato si prepara ad affrontare una sfida a scacchi con Raffaele forte della complicità di due "aiutanti".