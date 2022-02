Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 28 febbraio: cosa sta tramando Micaela?

Come era prevedibile, l’arrivo delle gemelle crea parecchi grattacapi tra gli inquilini di Palazzo Palladini.

Niko rivede Manuela dopo tanti anni, e tra lei e Susanna non scatta nessun feeling. Micaela invece mostra un sospetto interesse per suo figlio Jimmy, al punto da proporgli di seguirla a Berlino. Bianca è preoccupata per il cugino e non riesce a mantenere il segreto sulle intenzioni di Micaela.

La presenza di Virginia al San Filippo complica i rapporti lavorativi tra Rossella e Riccardo. Lei si confida con la madre sulla sua paura di confrontarsi con una donna bella e di successo come Virginia.

Cerruti è geloso e Guido riesce a peggiorare le cose. Il primo ne combina una delle sue, mettendo in difficoltà proprio Guido e Mariella.