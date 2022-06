Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 giugno: Eugenio nella "trappola" di Raffaele?

Si rinnova il nostro consueto appuntamento con le principali trame settimanali di Un Posto al Sole, l'amatissima soap Rai girata e ambientata a Napoli. Ecco di cosa parleranno gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 2022.

Ferri dichiara il suo amore a Marina, che sembra decisa però a mettere distanza tra loro. Lara intanto è angosciata per il bambino. Chiara vuole fuggire all'estero e prova a convincere Nunzio ad aiutarla. Le cose però non andranno nel migliore dei modi.

Alberto vuole aiutare Clara nell’esame orale della maturità, questo mentre lei è in crisi per la lettera del padre, non sapendo se leggerla oppure no.