Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 ottobre: l'intuizione di Ferri su Marina e il mistero del seminterrato

Marina è ancora prigioniera di Fabrizio, del quale continuano ad emergere tratti sempre più folli nella personalità. Roberto trova la sparizione della donna inspiegabile, fino ad avere un’intuizione: non si è allontanata di sua volontà.

Nunzio ritorna a Napoli dopo aver lasciato Chiara al centro di disintossicazione. Trova il conforto nell'amicizia di lunga data con Rossella, la quale lo sostiene suscitando però il nervosismo di Riccardo.

Jimmy è turbato da quanto emerso dal litigio tra Manuela e Micaela, e non vuole più avere rapporti con la madre Manuela vorrebbe chiarire con Niko, e scopre che cosa sta succedendo. Poggi è consapevole che Micaela si muoverà legalmente nei suoi riguardi, così allerta Alberto per preparare una strategia di difesa.

Cerruti ha un nuovo spasimante, col quale chatta. Vorrebbe capire il suo aspetto, ma questi evita di mostrarsi. Intanto Viola è sorpresa: Damiano riesce a migliorare l'umore di Antonio.

Irene e Camillo proseguono la loro caccia ai fantasmi di Palazzo Palladini, mentre Lia cerca l’occasione giusta per intrufolarsi nel seminterrato. Proprio lì grazie ai lavori Mastro Peppe ed Alberto scoprono che effettivamente esiste un vano segreto in cui qualcuno dev'essersi nascosto in passato.