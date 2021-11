Un Posto al Sole dal 22 al 26 novembre: addio ad una coppia storica e terremoto nello studio di Niko

La polizia ha dei dubbi sulla dinamica dell’incidente che ha coinvolto Chiara e suo padre, dubbi possono mettere in serie difficoltà la ragazza. Nel frattempo Nunzio, comprendendo il momento molto difficile, fa di tutto per starle vicino e darle tutto il suo supporto emotivo.

Niko, appoggiato anche da Susanna, decide di assumere Alberto come collaboratore allo studio. Una scelta che non piace a tutti, Renato in primis, in questo supportato – non certo senza un interesse personale – da Patrizio.

Silvia viene inaspettatamente contattata da Giancarlo e Michele capisce che lei gli nasconde qualcosa. Per la coppia è arrivato il momento di affrontare la realtà: il loro matrimonio sembra giunto al capolinea. Intanto Rossella deve decidere se proseguire il suo percorso di formazione, che però la porterebbe lontano da Napoli e da Riccardo.