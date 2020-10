Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 23 ottobre

Sembra riaffiorare qualcosa, tra Filippo e Serena. Ciò che provano l'uno per l'altro non è mai svanito, e diventa sempre più evidente giorno dopo giorno. Leonardo lo nota, e va su tutte le furie: alla fine se la prende con lei.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giulia valuta a lungo se prendere parte alla trasmissione radiofonica di Michele, così da raccontare la sua dolorosa esperienza. Alla fine decide per il sì. Dopo aver parlato in radio, continua a fare le sue ricerche, ma non tutti ne sono entusiasti.