Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre 2021: la confessione di Niko

Speranza e angoscia. Non possono che essere questi i sentimenti dei protagonisti di Un Posto al Sole ai tentativi di risvegliare Susanna, non ancora ripresasi dall'aggressione subita. Ma c'è anche chi auspica non si risvegli più.

Jimmy è innamoratissimo di Cristina Ferri, e chiede l'aiuto dello zio Franco perché gli suggerisca un modo per far colpo su di lei e dichiararsi. Lui non si tira indietro, ma c'è da superare l'ostacolo Roberto.

C'è da scegliere la madrina di battesimo di Federico, e la cosa rischia di far litigare di nuovo Alberto e Clara.