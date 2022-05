Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 maggio: una brutta sorpresa per Marina

Lara tiene testa a Ferri, che deve fare i conti con le spiazzanti novità proprio quando Marina sembrava bendisposta nei suoi confronti. Quest'ultima è furiosa con Lara dopo quanto ha scoperto, ed è pericolosamente spinta verso un gesto inconsulto. La partenza con Londra è un buon modo per mettersi tutto alle spalle.

Intanto Viola invita Michele a parlare in classe contro la camorra. La sua idea ha però una svolta negativa: scatta l'allarme antincendio e l'intervento di Michele viene sabotato.

Nel frattempo Bianca riesce a far aprire la sua amica Gaia, che le confessa di essere vittima anche lei della challenge. Inizia una nuova sfida molto pericolosa, e Bianca prende una difficile decisione per aiutare Gaia ad uscire dalla trappola in cui si trova.

Renato è animato dai migliori propositi e lo dice anche a Raffaele: vuole riuscire a fare a meno degli aiuti di Giuditta. Naturalmente non ci riuscirà.