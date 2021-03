Un Posto al Sole, le anticipazioni della settimana dal 15 al 19 marzo

Silvia, tornato Michele, prova ad iniziare un confronto con lui che si aspetta molto difficile. Difficile anche il tentativo di Alberto di rimettere in sesto il suo rapporto con Clara.

Intanto Franco inizia il suo nuovo incarico ai Cantieri. La situazione non è delle più tranquille: il suo arrivo crea problemi tra gli operai.

Rossella è in crisi dopo che Ilaria le dice di aver visto Patrizio insieme a Clara. Non le resta che affrontarlo una volta per tutte.