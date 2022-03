Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 marzo: Raffaele e la sua uscita clandestina con Elvira

Raffaele si confida con Elvira e la serata tra i due prende una piega inaspettata. Deve quindi gestire i sensi di colpa per la sua uscita clandestina, con Ornella che intanto prova a mediare fra lui e Patrizio.

Difficoltà per Nunzio, che deve fare i conti con la differenza di ceto fra lui e Chiara. Riesce a farsi assumere al Vulcano, provocando il forte disappunto di Samuel, che lo affronta a muso duro. Intanto Chiara non prende la buona notizia come il ragazzo si aspettava. In difficoltà a gestire le pressioni lavorative - deve vedersela con Roberto e Lara - proprio Chiara cede nuovamente alla tentazione della cocaina. Qualcuno però questa volta si accorge della sua dipendenza.