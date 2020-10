Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 12 al 16 ottobre

Serena nonostante abbia intenzione di parlare con Filippo, non riesce a farlo per un evento imprevisto.

Lei si sente male ed è Filippo che l'accompagna in ospedale.

Appena sa della situazione Leonardo corre in ospedale, e rivendica di essere il padre del bimbo che lei porta in grembo.

Filippo non vuole però farsi da parte: lo scontro tra i due appare inevitabile, questo mentre Serena sembra avere delle difficoltà.

Arianna intanto spiega a Silvia i suoi progetti per il futuro.