Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 ottobre: Marina è scomparsa?

C'è sempre maggiore sintonia tra Viola e Gabriele, mentre Eugenio è preoccupato dell'incolumità della donna al punto da chiedere ad Ornella di intercedere con lei per convincerla ad accettare la scorta. La stessa dottoressa Bruni, così come Raffaele, pensa sia il caso accetti, ma la determinazione di Viola la porta ad una decisione che potrebbe chiudere per sempre il suo rapporto col magistrato. Del resto col passare dei giorni, seppure con grande sofferenza, immagina sempre di più la propria vita lontana dal marito.

Marina deve partire per il salone nautico, ma prima ha una violenta discussione. Non risponde più al telefono mettendo tutti in apprensione: le è successo qualcosa? Del resto chi ha tentato di uccidere lei e Roberto sta portando avanti il suo terribile piano di vendetta.

Diego è affascinato da Lia, della quale – e soprattutto del suo legame con Palazzo Palladini – si inizia a conoscere qualcosa in più. Mentre Chiara avrà un duro confronto con una persona che l’ha molto delusa, Nunzio farà di tutto per trovarle il miglior centro di disintossicazione. Lei, determinata a risolvere il suo problema di droga, prende una decisione che potrebbe portarla lontano da Napoli. Samuel nel frattempo (colpa di Mariella) si convince che Nunzio voglia rubargli il posto da chef al Vulcano.

E mentre Manuela si riavvicina sempre di più a Niko, Serena inizia a sospettare di lei. Le due gemelle iniziano a litigare, e sarà difficile per Serena e Filippo riuscire a gestire la situazione.