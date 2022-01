Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 10 al 14 gennaio: scatta la passione tra due protagonisti

Il rapporto tra Roberto e Lara assume una piega inaspettata: scatterà la passione tra i due. Clara è sempre più convinta della decisione presa di lasciare Patrizio, il quale dovrà a questo punto oltre alla delusione sopportare le provocazioni di Alberto.

Difficoltà per Speranza, che non sa come comportarsi con Vittorio. Intanto Samuel prova di nuovo ad avvicinarsi a lei, ma non riuscirà ad ottenere la reazione sperata.

Franco si ritrova a dover gestire delle situazioni complicate riguardanti Bianca e Nunzio. La prima è triste per l'assenza di Angela, nuovamente partita per motivi di lavoro. Nunzio invece è già nei guai dopo aver accettato il lavoro ai cantieri, con Franco che deve subire le continue lamentele di Ferri sul suo conto.

Infine Riccardo cercherà di avere a tutti i costi un chiarimento con Rossella dopo i malumori dell'ultimo periodo.