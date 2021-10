Un Posto al Sole, anticipazioni dall'1 al 5 novembre: la decisione di Michele

Alla Terrazza si festeggia il battesimo del piccolo Federico. Un momento particolare per Clara, che si troverà accanto contemporaneamente sia Patrizio che Alberto.

Michele vuole riconquistare Silvia e decide di cambiare atteggiamento ed essere più diretto e risoluto. La mette sotto pressione per una scelta, cosa che fa anche Giancarlo: ormai dovrà prendere una decisione non più rimandabile.

Roberto è pronto per il salone nautico e dà per scontata la presenza con lui di Marina, eppure lei per non far torto a Fabrizio è molto indecisa. Il rapporto tra i due sembra recuperare una maggiore serenità, ma qualcosa sta per accadere.